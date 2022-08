معزب: الكتلة الأكبر بمجلس الدولة ظلت على الحياد في الصراع بين الحكومتين المتنافستين

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن هناك ترجمات خاطئة لبعض الخطوات والتصريحات الخاصة برئيس مجلس الدولة خالد المشري، ومحاولة تصويرها على أنها قرار رسمي للمجلس.

معزب وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: “البعض فسّر مطالبة المشري للدبيبة بالتراجع عن قراره بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بأنه تدخّل في عمل السلطة التنفيذية، وتغّول لدور الأعلى للدولة، والحقيقة أنه اجتهاد من المشري، الذي يفضل أن يتم تأجيل أي قرارات بهياكل المؤسسات المهمة لحين إجراء الانتخابات”.

واستبعد معزب أن تنال الشائعات والاتهامات التي وجهت لمجلس الدولة من شعبية وحظوظ عدد غير هين من أعضائه في أي استحقاق انتخابي مقبل.

وزاد معزب: “الكتلة الأكبر بالمجلس ظلت على الحياد في الصراع بين الحكومتين المتنافستين ومستمرة في مطالبتها بإجراء الانتخابات”.

