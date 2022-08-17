وفد ليبي يزور القاهرة لبحث حماية الطرق والجسور والحد من تهالكها

شارك مساعد رئيس مصلحة الطرق والجسور م. على محمد السريتي ضمن وفد وزارة المواصلات بدولة ليبيا، الاجتماع التنسيقي الليبي/ المصري في مجالات النقل البري والبحري، المنعقد في مقر وزارة النقل بجمهورية مصر العربية.

وذكرت مصلحة الطرق والجسور، في بيان لها، أن الاجتماع المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، استعراض خلاله الأوزان المحورية القصوى المسموح للشاحنات بعبورها على شبكة الطرق العامة، وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة ليبيا. لحماية الطرق والجسور والحد من تهالكها، مع حماية أرواح وممتلكات سائقي الشاحنات أنفسهم.

وذكرت المصلحة، عبر حسابها الرسمي بصفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاجتماع يأتي تعزيزا لأواصر التعاون والتكامل العربي في قطاع المواصلات.