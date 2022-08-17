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انطلاق فعاليات المؤتمر العشرون لجمعية جراحي العظام الليبية في سرت

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

انطلقت، بمجمع قاعات وقادوقو في سرت فعاليات المؤتمر العشرون لجمعية جراحي العظام الليبية والمؤتمر الأول للجمعية الليبية لجراحة عظام الأطفال، بمشاركة استشاريين من دول عربية وأجنبية.

ويشارك في المؤتمر، استشاريين من مصر وتونس والأردن والتشيك، إضافة إلى العديد من الاستشاريين والاختصاصيين وأطباء العظام الليبيين.

وحضر انطلاق فعاليات المؤتمر، الرئيس الحالي لجمعية جراحي العظام، الدكتور حسن نوح العبيدي، وعميد بلدية سرت، مختار المعداني.

وستستمر أعمال المؤتمر، حتى يوم الخميس القادم، حيث ستقام على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل، وكذلك معرض لشركات المعدات الطبية والأدوية.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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