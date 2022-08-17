الخطوط الليبية: نسمح لركابنا باصطحاب الحيوانات الأليفة

أعلنت الخطوط الجوية الليبية أنها ستسمح لركابها باصطحاب حيواناتهم الأليفة على متن مقصورة الركاب، مؤكدة أن هذا سيقتصر على الركاب من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الكلاب نظيفة وصحية وغير مزعجة ولا يزيد وزنها عن الـ 10 كيلو جرامات.

وأكدت شركة الخطوط الجوية الليبية، في بيان لها، أنها لا تقبل أيا من الحيوانات الحية في المقصورة باستثناء، الكلاب في حالة أن المسافر أعمي وهي تقوم بقيادته، أو أصم، داعية من الركاب إزالة هذه الأشياء من الأمتعة المسجلة التي يتم فحصها.

ووضعت الشركة شروطا لاصطحاب الحيوانات وهي أن تكون نظيفة وصحية، وليست خطيرة وليس لها رائحة، ولا تكون حاملا، ولا تزعج الركاب، وألا يزيد وزنها عن 10 كجم، بما في ذلك صندوق السفر خاصته، والاحتفاظ بها في حاملة نظيفة مغلقة بشكل جيد، مانعة للتسرب، ومقاومة للخدش، وألا يسمح لها بالتحرك بحرية على مثن الطائرة، وألا يزيد طول وعرض وارتفاع الحاملة مجتمعين عن 115 سم، وأن تبقى الحاملة تحت مقعدك طوال مدة الرحلة.