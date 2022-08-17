زينينجا: البعثة الأممية ستنظر في مقترحات أعضاء ملتقى الحوار السياسي حول حل الأزمة

استقبل القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينجا، الثلاثاء، مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لعرض رؤاهم حول كيفية تجاوز الجمود السياسي الراهن والتوصل إلى تسوية سياسية تأخذ ليبيا إلى الانتخابات الوطنية.

وحسب بيان للبعثة الأممية، فقد ضم اللقاء من أعضاء ملتقى الحوار السياسي من بينهم د. لميس بن سعد، السيدة خديجة عبد العالي، السيد فائق دنه، والسيد علي عبد العزيز.

وأكد زينينغا أن إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح يجب أن تكون أولوية، بناء على مطالب 2.8 مليون مواطن تسجلوا للتصويت في ديسمبر 2021.

وأثنى على جهود أعضاء ملتقى الحوار السياسي المستمرة في البحث عن البدائل بحيث تمكن من إيجاد مسار للانتخابات. كما أكد لهم أن البعثة ستنظر في مقترحاتهم جنبًا إلى جنب مع مقترحات تلقتها من جهات ليبية فاعلة أخرى.