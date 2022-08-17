أمن بنغازي: القبض على شخص قتل والده رميا بالرصاص

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، عن تمكن العناصر الأمنية بمركز شرطة الصابري من القبض على شخص قام بقتل والده رمياً بالرصاص بمنطقة اللثامة، وذلك دون مزيد من التفاصيل.

ومن جانب آخر، ألقى قسم البحث الجنائي القبض على شخص قام بانتحال صفة رجل أمن وقام بالتعدي على مواطن وسلب أغراضه الشخصية، وذلك استجابةً لشكوى تقدم بها مواطن ضد شخص مجهول على متن مركبة آلية نوع هيونداي بيكاتشو زرقاء اللون قام باستيقافه وإخباره بأن رجل أمن ومن ثم قام بتفتيشه والاعتداء عليه وسلب هاتفه المحمول وبعض الأغراض الشخصية.

وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم عميد سليمان بوشيبة بالبحث والتحري وضبط المطلوب، حيث تم انتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة بمنطقة وسط البلاد لجمع أكبر قدر من المعلومات عن المركبة والشخص المطلوبين وبعد عمليات التحري وجمع المعلومات تم تحديد مكان المركبة بمنطقة الكويفية وتم إعداد كمين وضبطها وعلى متنها أحد الأشخاص.

وتم الانتقال إلى القسم وبالاستدلال معه تبين انه يُدعى أ.أ.ش من مواليد 1997 واعترف بانتحاله لصفة رجل أمن وقيامه بسلب هاتف الشاكي والاعتداء عليه، اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة.