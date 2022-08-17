بليحق: بيان رد رئيس البرلمان على السفارة الأمريكية مزور

نفى عبدالله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، ما تدولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على تغريدات السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نولاند التي حثت حكومة الدبيبة على مواصلة مهامها حتى الوصول للانتخابات، حيث نشر، عبر صفحته الخاصة عبر الفيسبوك، المنشور المذكور معلقا عليها بأنه بيان مزور.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عبر حساب سفارتها على تويتر، أمس الاثنين، نتائج لقاء السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي.

وجاء في تغريدات السفارة الأمريكية، أن نورلاند “تحادث مع اللافي حول جهود المجلس الرئاسي لمعالجة الوضع السياسي والأمني المتوتر في ليبيا. واتفقا على أنّه يتعيّن على الأطراف تجنّب أي خطوة من شأنها إثارة العنف”.

وأشاد نورلاند بـ “تفاعل المجلس الرئاسي مع القادة الرئيسيين” مشيرًا إلى “المناقشات المكثفة في أنقرة والقاهرة وليبيا”.

وأردف بيان السفارة أن؛ “الولايات المتحدة تحث حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن”.

وختم البيان موضحًا أن السفير نورلاند “أثنى على المجلس الرئاسي لعمله على تعزيز المصالحة الوطنية ورحب بدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد”.