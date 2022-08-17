أحوال الطقس اليوم: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة غربا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق الغرب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و44 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر هذا المساء على مناطق جنوب الجبل، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 31 و34 درجة مئوية، وتسجل على أجدابيا وجالو والجغبوب 37 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على الحمادة وغدامس، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.