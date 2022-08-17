بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 17 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 17 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة، مازال تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر هذا المساء على مناطق جنوب الجبل .

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-44)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (31-34)مْ وتسجل علي اجدابيا وجالو والجغبوب (37)مْ .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب علي الحمادة و غدامس .

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-45)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:50)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:32).