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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 17 اغسطس 2022

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 17 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة، مازال تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر هذا المساء على مناطق جنوب الجبل .
الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-44)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (31-34)مْ وتسجل علي اجدابيا وجالو والجغبوب (37)مْ .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب علي الحمادة و غدامس .
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-45)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: السماء صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:50)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:32).

لا يتوفر وصف للصورة.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادم بداية من اليوم الأربعاء 2022-08-17 F-270-001 أيام الجوية ليبيا الجبل تأثير الساخنة على ت-سهل الجفا هجبل نفوسة: :السماء السماء صافية تتكاثر شرقية خفيفة تتراوح بعض المناطق .الساحلية المناطق مابين (34-31) وتسجل علي اجدابيا وجالو والجغبوب (37( الخليج-سهل حالة :السماء صافية قلبلة شمالية شمالية غربية الحرار القصوى تتراوح على الجفر حالة السماء السماء صافية ظهور بعض السحب علي الحمادة غدامس الرياح شمالية شرقية خفيفة معتدلة عة. درجات الحرار القصوى :تتراوح .(45-40( واحات-لسري حالة :السماء السماء صافة :الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة درجات تتراوح ..مابين314)م الجمعة اليو اساعة)15:90 (06:32) الشمس شروق‏'‏

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