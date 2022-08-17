الارصاد: تأثير الكتلة الهوائية مستمــر.. وهذا موعــد انحسارها!

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 01/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا يزال تاثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق غرب ليبيا حيث درجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية لشهر (أغسطس) وتتراوح ما بين ( 38 – 45 ) مْ.

ووفقا للتقرير تبقى درجات الحرارة في معدلاتها على المناطق الشرقية.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن ينحسر تاثير الكتله الساخنة و تتراجع درجات الحرارة تدريجيا بداية من يوم الجمعة على مناطق الساحل الغربي و يشمل باقي المناطق بداية الأسبوع القادم.

والله اعــــــــــــــــــلم.