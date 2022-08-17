«الأرصاد»: ارتفاع الموج يصل لـ1.5 متر على الساحل من درنة إلى طبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يصل ارتفاع الموج على الساحل من درنة إلى طبرق إلى 1.50 متر.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
– البحر هادئ إلى خفيف الموج.
– درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
– الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
– السماء صافية إلى قليلة السحب.
– الرياح شمالية غربية بصفه عامة، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر، ويصل إلى 1.5 متر على الساحل من درنة إلي طبرق.
– البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل.
– درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
– الرؤية جيدة.
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