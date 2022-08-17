تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق غرب البلاد، حيث أظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و44 درجة مئوية.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر هذا المساء على مناطق جنوب الجبل.

والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 31 و34 درجة مئوية، وتسجل على أجدابيا وجالو والجغبوب 37 درجة مئوية.

أما الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على الحمادة وغدامس.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.