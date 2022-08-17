الدرقاش: نقص السيولة سياسة اتبعها البنك المركزي للحد من الارتفاع الجنوني للأسعار

زعم الناشط المقرب من المفتي المعزول، مروان الدرقاش ،أن نقص السيولة سياسة اتبعها البنك المركزي للحد من الارتفاع الجنوني للأسعار.

وكتب الدرقاش في منشور على “فيسبوك”: كثر الكلام عن الركود الاقتصادي والحقيقة أن سبب ذلك مرده لارتفاع الأسعار بشكل جنوني مما جعل حجم التداول يقل.

وتابع: فبجانب انخفاض الشراء هناك نقص في السيولة أدى إلى نقص القوة الشرائية للمستهلك وحد من عمليات الشراء.

وأردف الدرقاش، أن نقص السيولة هو في حد ذاته سياسة اتبعها المصرف المركزي للحد من الارتفاع الجنوني للأسعار فقام البنك المركزي بسحب السيولة من المصارف لإرغام التجار على خفض الأسعار.

وأوضح أن الركود لا يوجد سوى في عقول كبار التجار المتحكمين في السوق بإمكانهم حل مشكلة الركود بتخفيض الأسعار.