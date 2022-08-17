السني: أستغرب من اختزال أزمة ليبيا في تعيين المبعوث الأممي

أعرب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، عن«استغرابه» من اختزل أزمة ليبيا في تعيين مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن نجاح أي مبعوث يرتبط بالتأثير الدولي وكواليس مجلس الأمن الدولي.

وتابع السني: «8 مبعوثين والحال لم يتغير، فهل المشكلة فيهم؟ لم يمر علينا مبعوث إلا وانتقده الجميع، فهل كلهم سيئون؟ أم المشكلة في المنظومة الدولية؟ أم غياب الإرادة الوطنية؟»، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الثلاثاء.

السني: مضحك رؤية من يدافع عن مبعوث وبالأمس القريب رفض غيره

وأضاف أن البعثة الأممية «أمر واقع»، ربما يساعد لإيجاد توافق دولي أكثر من محلي لحل الأزمة، مكملا: «المضحك رؤية من يدافع عن تعيين مبعوث بعينه، وبالأمس القريب رفض غيره، وبعدها سينتقده ويقول (نريد حل ليبي – ليبي وكفانا عبث وتدخل الأمم المتحدة)، الحل الفعلي يجب أن يكون منّا وليس بغيرنا ولا داعي للمزايدات»

وقال إنه «سيظل يدافع عن قضايا الوطن» دون «الانجرار إلى المهاترات»، مردفا أنه «لا يعبر عن رأيه الشخصي»، ومسؤوليته «تمثيل ليبيا ونقل واقع الحال وكافة الآراء والمواقف السياسية من الجميع».

السني: حكومة الوحدة ترفض ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي

ويوم الإثنين الماضي، صرح السني بأن حكومة الوحدة الوطنية اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، ليس لشخص المرشح. وأضاف: «نحن نطمح لأن يكون المبعوث الجديد من أفريقيا، لكن الشخص يجب أن يكون مؤهلًا أكثر».

– الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

– السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله بيتالي مبعوثا أمميا

ودعا السني، إلى ضرورة أن هناك مفاوضات عميقة وجدية مع الليبيين بخصوص المبعوث الأممي الجديد، حتى نضمن أن العمل مع الوسيط الأممي سيكون ناجحا.

الأمم المتحدة تعلق على اعتراض حكومة الوحدة

وعلق الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك على تصريح السني، قائلا إن المنظمة «لم تعلن عن أي شخص بعد»، مشيرًا إلى الصعوبات التي واجهتها لاختيار المبعوث نظرًا لحالة الانقسام داخلها.

وتابع أن الأمم المتحدة تسير بـ«السرعة الممكنة» لاختيار رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، وستعلن اسمه بمجرد التوافق عليه، لافتا إلى التواصل المستمر بين الأمين العام أنطونيو غوتيريس، والسني بشأن هذه المسألة، لكنه عاد وقال إن عملية الاختيار «ليست قضية خاصة بليبيا».