بن صالح: من يبغضون الدبيبة يكتبون كلاماً يخجل منه الإنسان البسيط

زعم سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، أن من يبغضون رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة يكتبون كلاماً يخجل منه الإنسان البسيط، على حد قوله.

وقال بن صالح في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: قرأت مناشير لناس متعلمة وتدعي الوطنية وفهمها للأمور، بعضهم يحتل كرسي مسؤولية في الدولة، كانت المناشير والتعليقات بخصوص المشاحنة التي حدثت بين رئيس الوزراء وأحد الوزراء”.

وأضاف “للأسف البعض بغضه للدبيبة جعله يكتب كلاماً يخجل من كتابته إنسان بسيط لا يفقه من أمور دنياه شيئاً، فأغلبهم عزف على وتر القبلية والمناطقية بقوله لو أن الوزير من منطقة كذا لما تجرأ الدبيبة على محاولة إسكاته ومخاطبته بحدة، ولو أن المتحدث كان الوزير الفلاني لصمت الدبيبة حتى أكمل كلامه”، بحسب وصفه.

وتابع “للأسف حتى مثقفينا ومتعلمينا وحتى من يدّعون الوطنية في بلدنا لازالت عقولهم محكومة بالجهوية والقبلية، كان الأجدر لهم نقد التصرف كونه وقع في أعلى سلطة تنفيذية في الدولة دون النظر إلى مناطقية الوزراء، فمن كانوا في الاجتماع يمثلون دولة حتى وإن كانت المحاصصة هي طريقهم للوصول إلى هذه المناصب”، على حد تعبيره.

واستطرد “مصيبة هذا الوطن هي في العقلية الجهوية التي باتت تسيطر على كل حركة أو عمل أو قول فيه”، بحسب حديثه.