ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الثلاثاء أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و211 ألف برميل.

مؤسسة النفط أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليار و 104 ملايين قدم مكعب.

