عبدالعزيز: إطلاق إشاعة موتي للمرة الألف دليل على أنني «ضربتهم فأوجعتهم»

نشر محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وعضو تنظيم الإخوان، المقيم في تركيا، مقطعا مصورا عبر حسابه على فيسبوك، لينفي خلاله شائعة موته، معتبرًا أن مثل تلك الشائعات دليل على أنه “ضربهم فأوجهم”، على حد تعبيره.

وقال «عبد العزيز»، ” نزولا عند رغبة بعض الأصدقاء، الذين طالبوني بالظهور في مقطع فيديو، بعد انتشار خبر موتي على الصفحات المدفوعة، وهذه هي المرة الألف التي يتم فيها إطلاق نفس الشائعة، وهذا دليل على أننا ضربنا فأوجعنا”. بحسب كلامه.

وتابع؛ ” ونسأل الله أن يمدنا بعونه، ويستمر ضربنا لتلك المعتقدات والأفكار الفاسدة، التي أفسدت ليبيا على مدار 42 عامًا، ومازال هنا إصرار على استمرار تلك الأفكار الفاسدة وتداولها داخل ليبيا”.، بحسب ادعائه.

وأردف «عبد العزيز» ” وأقول إن ليبيا لن تكون إلا ديمقراطية ومدنية ولن يرجع الاستبداد والديكتاتورية ولن يرجع حكم العائلة مرة أخرى، فليبيا إلى خير رغم المحن والأزمات”.