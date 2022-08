مديرية أمن سبها: لا صحة لخبر استرداد المبلغ الخاص بمصرف الجمهورية والذي تم السطو عليه منذ أيام

ليبيا – كشف حسين النعم رئيس قسم الإعلام بمديرية أمن سبها أنه لا صحة لخبر استرداد المبلغ المالي الخاص بمصرف الجمهورية والذي تم السطو عليه منذ أيام.

النعم قال في تصريح لشبكة “لام” إن المبلغ يقدر بــ 600 ألف دينار سرقت أثناء نقلها من مصرف ليبيا المركزي سبها إلى مصرف الجمهورية.

وأكد على أن النيابة المختصة باشرت بالتحقيق في الحادثة وبانتظار نتائج التحقيقات، منوهًا إلى أن الوضع الأمني في سبها مستقر بصفة عامة.

