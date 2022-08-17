المبشر لـ «بوابة إفريقيا»: اختيار المبعوث الأممي الجديد كشف أن الانتخابات ليست شأناً ليبياً

شدد رئيس مجلس أعيان ليبيا محمد المبشر، على ضرورة مقاومة التدخل الخارجي في الشأن الليبي للوصل إلى مرحلة الانتخابات.

وقال المبشر في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “التجاذبات حول ملف اختيار رئيس جديد للبعثة الأممية في ليبيا خلفا للمبعوثة ستيفاني وليامز و-التي تم اعتبارها شأناً ليس ليبي- كشفت أن ملف الانتخابات والاستقرار في ليبيا ليس شأناً ليبياً أيضاً”.

وأضاف المبشر، “لا اعتقد أن أحد من المتصدرين للمشهد السياسي في مجلسي الدولة والنواب يرغبون أو يملكون قرار إجراء الانتخابات حتى لو تم الاتفاق على القاعدة الدستورية، ولقد عبر غالبية الليبيون على أنهم يريدون تغيير الوضع بالانتخابات للأمم المتحدة وحتى لمنظمات حقوق الإنسان في العالم”.

ودعا المبشر، الشعب الليبي إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار والنماء، مطالبا القادة السياسيين إلى الانضمام إلى شعبهم والانحياز لأمتهم لمقاومة تدخل دول العالم في مستقبل ليبيا.