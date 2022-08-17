زينينغا يستمع إلى رؤية أعضاء بملتقى الحوار لتجاوز الجمود السياسي

عرض عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، على القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، رؤيتهم حول كيفية تجاوز الجمود السياسي الراهن، والتوصل إلى تسوية سياسية تأخذ ليبيا إلى الانتخابات الوطنية.

وجدد زينينغا تأكيده أن إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح يجب أن تكون أولوية بناءً على مطالب 2.8 مليون مواطن سجلوا للتصويت في ديسمبر العام 2021، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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كما أثنى على جهود أعضاء الملتقى المستمرة في البحث عن البدائل بحيث تمكن من إيجاد مسار للانتخابات، مؤكدًا أن البعثة ستنظر في مقترحاتهم جنبًا إلى جنب مع مقترحات تلقتها من جهات ليبية فاعلة أخرى.

وأشار البيان إلى أن أعضاء الملتقى الحاضرين باللقاء هم لميس بن سعد وخديجة عبدالعالي وفائق دنة، وعلي عبدالعزيز.