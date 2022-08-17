تأجيل النطق بحكم طعن صنع الله في قرار إقالته

العنوان-طرابلس

قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس بحجز قضية طعن الرئيس السابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على إقالته إلى جلسة السابع من سبتمبر المقبل.

وقال مصدر قضائي إن الجلسة ستعقد بعد انتهاء العطلة القضائية.

وكان قد أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في يوليو الماضي قرارا بتعيين فرحات بن قدارة رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة.

ليتقدم صنع الله بطعن أمام القضاء على قرار إقالته، حيث صدر قرار بتأجيل الحكم في القضية في 27 يوليو، ثم تقرر تأجيلها مجددا اليوم 17 أغسطس للنطق بالحكم.