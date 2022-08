الدريجة: بعض الأحداث لا تسيس حتى الغذاء والدواء لا يمكن استخدامها كأداة للتنافس السياسي

ليبيا – أكد المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة أن بعض الأحداث ينبغي أن لا تسيس، داعيًا إلى التعاون في سبيل المصلحة العليا التي تمس الجميع.

الدريجة وفي منشور له عبر صفحته الشخضية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، شدد على أنه لايمكن أن يستخدم حتى الغذاء والدواء كأداة للتنافس السياسي إلا من خلال توفير ما هو أفضل، مضيفًا: “التعاون في سبيل المصلحة العليا التي تمس الجميع أولى”.

