الشركسي: حكومة الدبيبة تعطّل تسمية مبعوث أممي خوفًا من تحقيق الانتخابات

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، أن الحكومة منتهية الولاية لا تريد أي جهد دولي يُفضي إلى الانتخابات.

وقال الشركسي في تصريح صحفي، إن حكومة الدبيبة تستخدم ورقة الانتخابات لتعطيل استلام السلطة للحكومة المنتخبة من البرلمان، وتلعب دوراً في تعطيل تسمية المبعوث، عبر بعثتها في نيويورك والمنقوش، خوفاً من توحيد الجهد لتحقيق الانتخابات.

وأضاف: أعتقد أنّ السيد باتيلي الذي يمتاز بقدرة وكفاءة عالية وسيرة مهنية ممتازة، وما تحاول الحكومة منتهية الولاية مغتصبة السلطة القيام به، عبر استخدام المنقوش، هو مجرد عبث ومحاولة من منتهي الولاية إبقاء البعثة من غير رأس بالعاصمة.

وختم موضحًا أن ذلك الأمر حتى يتمكن الدبيبة من التعامل مع سفراء الدول بشكل منفرد ويسمح لنفسه بالتمدد والبقاء، فتعيين مبعوث هو أمر غاية في الأهمية لتوحيد القرار الدولي ومنع تدخل سفراء الدول بشكل منفرد.