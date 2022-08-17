السني من نيويورك: لا داعي للمزايدات.. وسنظل مدافعين عن قضايا الوطن

أبدى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، استغرابه في اختزال أزمة ليبيا في تعيين مبعوث أممي، مشيرا إلى أن الحل الفعلي يجب أن يكون منّا وليس بغيرنا ولا داعي للمزايدات.

وقال السني في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “استغرب من اختزل أزمة ليبيا في تعيين المبعوث الأممي، وتناسي أن نجاح أي مبعوث مرتبط بالتأثير الدولي وكواليس مجلس الأمن”.

وأضاف “8 مبعوثين والحال لم يتغير، فهل المشكلة فيهم؟، لم يمر علينا مبعوث إلا وتم انتقاده من الجميع، فهل كلهم سيئين؟، أم المشكل في المنظومة الدولية؟ أم غياب الإرادة الوطنية؟”.

وتابع “البعثة الأممية أمر واقع وربما يساعد لإيجاد توافق دولي أكثر من محلي لحل الأزمة، المضحك رؤية من يدافع عن تعيين مبعوث بعينه وبالأمس القريب رفض غيره، وبعدها سينتقده ويقول «نريد حل ليبي-ليبي وكفانا عبث وتدخل الأمم المتحدة»، الحل الفعلي يجب أن يكون منّا وليس بغيرنا ولا داعي للمزايدات”.

واستطرد “سنظل مدافعين عن قضايا الوطن ولن ننجر لمناورات ومهاترات البعض، نحن لا نعبر عن رأينا الشخصي ومسؤوليتنا تمثيل ليبيا ونقل واقع الحال وكافة الآراء والمواقف السياسية من الجميع، هدفنا لم الشمل وإنهاء الأزمة والصراع، واستعادة السيادة الوطنية بعيداً عن كافة أنواع التدخل الخارجي”.