82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

العنوان-طرابلس

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة، و82 حالة شفاء، أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان المركز، اليوم الأربعاء، جاء ذلك بعد فحص 280 عينة للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية 198 عينة، وإيجابية 82 عينة بنسبة 29.2% من إجمالي العينات المفحوصة،.

وكانت طرابلس في صدارة أعداد الإصابات في البلاد بواقع 52 حالة جديدة. وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابة بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس العام 2020، إلى 506 آلاف و441 حالة، بينها 832 نشطة، و499 ألفًا و174 شفاء، و6435 وفاة.