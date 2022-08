السني: أستغرب من اختزال الأزمة الليبية في مبعوث بعينه وتناسي أن نجاحه مرتبط بالتأثير الدولي وكواليس مجلس الأمن

ليبيا – أعرب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني عن استغرابه من اختزال أزمة ليبيا في تعيين المبعوث الأممي وتناسي أن نجاح أي مبعوث مرتبط بالتأثير الدولي وكواليس مجلس الأمن. السني قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “8 مبعوثين والحال لم يتغير فهل المشكلة فيهم؟ لم يمر علينا مبعوث إلا وتم انتقاده من الجميع، فهل كلهم سيئون؟ أم المشكل في المنظومة الدولية، أم غياب الإرادة الوطنية؟”. وأشار إلى أن البعثة الأممية أمر واقع وربما يساعد لإيجاد توافق دولي أكثر من محلي لحل الأزمة، والمضحك رؤية من يدافع عن تعيين مبعوث بعينه وبالأمس القريب رفض غيره، وبعدها سينتقده ويقول: “نريد حلًا ليبيًا – ليبيًا وكفانا عبثًا، وتدخل الأمم المتحدة”، مؤكدًا أن الحل الفعلي يجب أن يكون منّا وليس بغيرنا ولا داعي للمزايدات، بحسب قوله. وأضاف: “سنظل مدافعين عن قضايا الوطن ولن ننجر لمناورات ومهاترات البعض، نحن لا نعبر عن رأينا الشخصي ومسؤوليتنا تمثيل ليبيا ونقل واقع الحال وكافة الآراء والمواقف السياسية من الجميع”. وشدد على أن الهدف هو لم الشمل وانهاء الأزمة والصراع واستعادة السيادة الوطنية، بعيدًا عن كافة أنواع التدخل الخارجي.

