الدبيبة: سنطلق برنامجاً وطنياً لعلاج العقم

اجتمع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الخاصة بعلاج العقم من مختلف أنحاء ليبيا.

وأوضح حساب المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، على فيسبوك، أن الاجتماع ضم وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، ومديرو مراكز العقم في طرابلس و البيضاء ومستشفى العقم بنغازي ووحدة العقم بالعيادة المجمعة بطريق المطار ووحدتي العقم بـ البيضاء والمرج.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه مستشفيات ومراكز العقم في البلاد، وسبل تذليلها ومعالجتها وأبدى كل الحاضرين استعدادهم وجاهزية مرافقهم الطبية لعلاج حالات العقم داخل ليبيا.

وأعطى الدبيبة تعليماته لإطلاق برنامج وطني خاص لعلاج العقم على 6 مراكز، من خلال بدء وحدات العقم والخصوبة في المستشفيات بالفلترة الأولية، وتحديد الحالات التي تحتاج زراعة من عدمه، مطالبا الحضور بتقديم مقترح ببرنامج وطني متكامل لعلاج العقم ينفذ في 6 مراكز معتمدة، مؤكدا دعمهم بكل الإمكانيات اللازمة للبدء فورا ببرنامج علاج العقم داخل ليبيا.