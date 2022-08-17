طرابلس.. سيدة تُحرض عشيقها على قتل زوجها مقابل 10 آلاف دينار

العنوان-طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس تمكن أعضاء مركز شرطة غوط الشعال، اليوم الأربعاء، من القبض على سيدة متهمة بتحريض عشيقها على قتل زوجها مقابل 10 آلاف دينار.

وقالت المديرية في بيان لها أن السيدة حرضت عشيقها من أصول مصرية بقتل زوجها الذي وجد مشنوقا بواسطة سلك كهربائي في منزله.

وأشارت المديرية إلى أن الزوجة أفادت في تحقيقات سابقة أنها حضرت مع صديقتها إلى منزل الزوج ووجدت جثته متحللة، لافتة إلى أنه بعد الاستدلال اتضح أنها حضرت مع شقيقتها.

وأوضحت المديرية أن الزوجة أفادت في التحقيقات أن زوجها متعاطي للخمور ويسئ معاملتها ويهددها بشكل مستمر، لافتة أنه بعد مراجعة سجلات المركز لم يتم تسجيل أي واقعة حول ذلك.

وقالت المديرية أن أصدقاء المجني أفادوا بأن المجني عليه يشتكي من ضرب صهره وزوجته وقيامهم بسرقة أمواله، حيث لفت أحد أصدقائه أن المجني عليه يضع أمواله الخاصة عنده حفاظا على سرقتها من زوجته وشقيقها.

وأشارت المديرية أن معلومات وردت إليها تفيد بوجود خلاف بين الزوج والزوجة حول طفل حديث الولادة، وأن الزوج يقول أنه لا يخصه مما ترتب عليه مشادات كلامية مستمرة بشاهدة جيرانهم.

وأكدت المديرية أن الزوجة أفادت أن أشقاء زوجها في خلاف مع زوجها؛ وبعد استدعاء أشقائه من خارج طرابلس أكدوا أن ذلك غير صحيح وأن الزوج كان يشتكي لهم من ضرب زوجته وأخوتها للمجني عليه.

وأوضحت المديرية أنه بعد التحقيق مع أحد الجناة أكد أنه تعرف على زوجة المجني عليه في ميدان الشهداء بطرابلس وتواصل معها عبر الهاتف وحدث بينهما لقاءات متعددة وعلاقات غير مشروعة.

وقالت المديرية أن الزوجة عرضت على الجاني قتل زوجها مقابل 10 آلاف دينار، حيث اتفق مع صديقته على قتل المجني عليه.

وبعد استدراج الزوجة لمركز شرطة غوط الشعال عقب انقطاع الاتصال بها في مدينة العجيلات من خلال إشاعة أن المجني عليه لديه مبلغ مالي في المركز، بعد حضور الزوجة تم مواجهتها بالتهم المنسوبة إليها وإحالتها إلى دائرة الاختصاص.