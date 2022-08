ليبيا – علق عضو مجلس النواب مصباح دومة على اعتراض حكومة عبد الحميد الدبيبة على ترشيح السنغالي عبد الله بيتالي لمنصب المبعوث الأممي في ليبيا.

دومة قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن المجلس الرئاسي والحكومة نتيجة وليست طرفًا في اتفاق جنيف والصخيرات، فلا يحق لها الاعتراض على تعين مبعوث أممي لليبيا.

