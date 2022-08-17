معيدو «معهد التقنية ترهونة» لـ«الدبيبة»: صرف الزيادة أو التوجه للنائب العام

طالب مُعيدو المعهد العالى للعلوم والتقنية ترهونة، بصرف الزيادة المستحقة للمعيدين وفق القانون رقم 4 لسنة 2018م.

وقال المعيدون في بيان صادر عنهم: “صبرنا لسنوات عجاف، وتحملنا كل المشاق، وفوجئنا بأن جميع شرائح التعليم العالي من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، نالوا حقوقهم المشروعة، ولقد تم إقصاؤنا من حقنا في الزيادة، ولنا حقوق مكفولة بحكم القانون، مثل زيادة مرتباتنا، والإيفاد سواء داخليًا أو خارجيًا”.

وأضاف البيان “تم إيقاف صرف الزيادة بدون وجه حق، رغم صدور قرار بصرفها منذ عام 2018م، وعلى رئيس الوزراء ووزارة التعليم التقني والفني، ووزارة المالية، ضرورة صرف مرتباتنا في العلاوات والزيادات المستحقة والسنوية، بدون استثناء، كحد أقصى خلال شهر أغسطس”.

وتابع “حال عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة، فإننا عازمون على التوجه للقضاء الليبي، فهو الحصن الحصين والملاذ الآمن لنا، وسنتوجه أيضًا بمذكرة شارحة للنائب العام، لاتخاذ ما يراه مناسبًا مع الجهات التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ القرار”.