الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»

كشف النائب العام الصديق الصور، اليوم الأربعاء، إرسال عينات من الخبز والدقيق من المخابز إلى معمل في ألمانيا لفحصها والتأكد من خلوها من مادة «برومات البوتاسيوم»، مشيرًا إلى إعلان نتائج الفحص فور ورودها.

وقال الصور خلال مؤتمر صحفي: «جرى إرسال العينات إلى معمل يورو فينيس في ألمانيا»، وأضاف: «لدى وصول النتائج سنعلن عنها فورًا للرأي العام فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها التحقيق».

وأشار النائب العام إلى امتلاك معهد البحوث النفطية الأجهزة والإمكانات والخبراء لإجراء الفحوص، إلى جانب وجود عينة مرجعية لدى النائب العام في حال الخلاف، موضحًا فتح تحقيقات بشأن دخول كثير البضائع دون مرورها على الرقابة الصحية أو مرورها والإفراج عنها بطرق غير شرعية.

وشدد الصور على أنه «لا تهاون فيما يخص صحة المواطن ولا السلامة والأمن الغذائي»، وقال: «التحقيقات تطول في القضايا نتيجة أسباب تتعلق بالتنفيذ والاستيفاء ولكن ليس لدينا قضايا تحفظ أو تهمل، ولدينا قسم تفتيش قضائي يفتش على النيابات ونحقق معهم عند الخطأ».