الشحومي: المصرف المركزي أخل بواجباته والتزاماته الأخلاقية تجاه الشعب الليبي. #ليبيا #المرصد

ليبيا – قال أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي إن الاقتصاد الليبي يعتمد على إيرادات النفط مصدرًا وحيدًا للدخل كغيره من الاقتصاديات الأخرى بالعالم. الشحومي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية حول ما إذا كانت الحكومات في ليبيا لديها خطة لإنعاش الاقتصاد الليبي بشكل عام إلى أن “حكومة الوحدة الوطنية” الحالية تتخبط ولا تلتفت إلا للحلول الشعبوية، في ظل بحثها عن شعبية زائفة وعدم قدرة على إدارة البلاد وإصرارها على الاستمرار.

وأكد أن هذه المشروعات القصيرة ومحدودة التأثير قد تكون مجرد مسكنات مؤقتة مثل منحة الزواج ومنحة الحج ومشروعها المعلن أخيرًا بمنح قروض عقارية برغم تعطل كافة أجزاء النظام المصرفي والمؤسسات المساندة كالتنظيم العمراني والسجل العقاري وغيرها، في حين تعجز الحكومة عن تتبع وادارة عمليات نقل وتوزيع الوقود، ولا تستطيع أن تدير منظومة الكهرباء برغم الإنفاق الاسطوري على المحطات والصيانة والتشغيل.

وأضاف أن “الحكومة التي لا تعمل بمستهدفات محددة لمعالجة الأزمات الاقتصادية القائمة ولا تشترك في مشروع إنقاذ اقتصادي مع السلطات الأخرى في البلاد ستكون حتمًا في مأزق هي نفسها، وتحول البلاد واقتصادها إلى كرة لهب تحرق بها الجميع”.

من جانب آخر أوضح أن المصرف المركزي الليبي يدير نظام نقدي مقطع الأوصال ومعزول عن بعضه البعض، ويتسبب في فقدان السيولة في مناطق ويحجب عن مصارف في مناطق معينة القدرة على استخدام الخدمة شبه الوحيدة التي تمارسها هذه المنظومة الفاشلة والمنهارة وهي الطلب على النقد الأجنبي، وبالتالي تسبب في إرباك النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي البشري بسبب أزمات السيولة ودورانها خارج قنواتها الطبيعية المصرفية. وبيّن أن المصرف المركزي أخل بواجباته والتزاماته الأخلاقية تجاه الشعب الليبي عندما عدل سعر الصرف، وأعلن أنه سعر تزاحفي يبدأ بسعر 4.5 دينار للدولار لغرض امتصاص فائض السيولة وضبط الطلب على النقد الأجنبي والتراجع تدريجيًا، حتى يصل إلى سعر توازني في حدود بين 3- 3.5 دينار للدولار وتوقف عند المرحلة الأولي ولم يستكمل التنفيذ وهذا أحد الأسباب التي قادت لما يعانيه الاقتصاد حاليا من ركود في ظل فقدان أي أدوات أو سياسات أخرى قابلة للاستخدام.

وبشأن الحلول التي من الممكن أن تقدمها السلطات الحكومية الليبية لإنهاء الركود الاقتصادي بالبلاد، أكد الشحومي على أنه “بالواقع أن مشكلتنا في عجز وفقدان القدرة تماما وبشكل متعمد على إدارة النظام الاقتصادي وفقًا لأبسط القواعد والأساسيات بين الحكومة والمصرف المركزي بالدرجة الأولى وبين الحكومة وأدوات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بقدر من العدالة والشفافية المناسبة والمحفزة على خلق فرص العمل، عبر تحفيز الاستثمار الخاص بدرجة أكبر بداخل البلاد وتوطين استثمارات بدلًا من الهروب والتوجه للخارج، الاقتصاد الذي لا تتوفر به منظمة اقتصادية ومالية مرتبطة يصبح اقتصادًا طاردًا للاستثمار”. وأردف: “لذلك أصبح غير موجود أساسًا بل انه طارد للاستثمار المحلي والخاص وحتما سيذهب إلى البحث عن فرص أخرى خارج البلاد وخصوصا في ظل تعطل دور الاستثمار الحكومي المناسب”.

كما تابع: “لدينا حتما حالة ركود أو فقدان القدرة على الإنفاق وفي نفس الوقت ولدينا تضخم وأسعار مرتفعة وتتجاوز القدرات المحدودة لدى أغلب الليبيين، بالرغم أن هناك مؤشرات على انتعاش القطاع النفطي والذي يقود الاقتصاد الليبي، وبالتالي حتمًا أن الركود له مسببات أخرى تتعلق بما تم سرده أعلاه، أما التضخم فهو مسؤولية المصرف المركزي في ضبطه والتحكم به ضمن الحدود المناسبة، وبالتنسيق مع الحكومة ولكن حتى هذه مفقودة وتقارير المصرف المركزي تبدو غير واقعية في رصد معدلات التضخم”.

وأشار إلى أن الواقع بأن التوجه نحو الخروج من الوضع المتأزم في كافة جوانبه الأساسية يتطلب ضرورة أن يكون للحكومة والمصرف المركزي مستهدفات أساسية ضمن مشروع إنقاذ اقتصادي، وهذا يجب أن يكون مصحوبًا بشرعية وقبول عام وقدرة على العمل في كافة أرجاء البلاد.

ولفت إلى أنه يجب على الحكومة أن تعمل في إطار منظومة اقتصادية بتناغم وتناسق مع المصرف المركزي، وفي هذه الحالة فقط يمكن أن يؤسس عليها مشروع جديد لإعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، إرساء الاستقرار بليبيا في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة واحدة ومصرف مركزي متحد.

