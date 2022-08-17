النطق بالحكم في طعن صنع الله على إقالته 7 سبتمبر

قال مصدر قضائي إن محكمة استئناف جنوب طرابلس حجزت قضية طعن الرئيس السابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، على إقالته إلى جلسة السابع من سبتمبر المقبل.

وأوضح المصدر، في حديثه إلى “بوابة الوسط”، أن الجلسة ستُعقد بعد انتهاء العطلة القضائية.

وفي السابع من يوليو الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتعيين فرحات بن قدارة رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة، ثم في الرابع عشر من الشهر نفسه، تسلم بن قدارة مهام منصبه في مقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس.

وبعدها تقدم صنع الله بطعن أمام القضاء على قرار إقالته، حيث صدر قرار بتأجيل الحكم في القضية في 27 يوليو، ثم تقرر تأجيلها مجددًا اليوم 17 أغسطس للنطق بالحكم.