الولايات المتحدة تحث حكومة الدبيبة على تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت

ليبيا – تحادث المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الإثنين مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي حول جهود الرئاسي لمعالجة الوضع السياسي والأمني المتوتر في ليبيا.

الجانبان اتفقا بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أنّه يتعيّن على الأطراف تجنّب أي خطوة من شأنها إثارة العنف.

بدوره، أشاد السفير نورلاند بتفاعل المجلس الرئاسي مع القادة الرئيسيين، مشيرًا إلى المناقشات المكثفة في أنقرة والقاهرة وليبيا.

وحث الولايات المتحدة حكومة تصريف الأعمال على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

كما أثنى السفير نورلاند أيضًا على المجلس الرئاسي لعمله على تعزيز المصالحة الوطنية ورحب بدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

