الصور: اكتشاف تزوير 63.98 ألف رقم وطني و3329 بطاقة في منظومة الانتخابات

أعلن النائب العام، الصديق الصور، اليوم الأربعاء، اكتشاف 3329 بطاقة مزورة في منظومة قاعدة بيانات المسجلين للتصويت في الانتخابات.

جاء ذلك في حديثه خلال مؤتمر صحفي بشأن تطور التحقيقات في منظومة الرقم الوطني، وقاعدة بيانات المسجلين للتصويت في الانتخابات.

وتابع: رصدنا وجود 15 ألف بطاقة انتخابية مزورة إبان انتخابات المؤتمر الوطني في العام 2012.

وأشار الصور إلى وجود 63 ألفا و986 رقما وطنيا مزورًا، مضيفًا أن تلك الأرقام لا أساس لها وغير موجودة في منظومة السجل المدني.