بليحق: مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام البرلمان في التعديل الجديد 

أكد عبدالله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، أن المجلس أقر تعديل قانون المحكمة العليا بحيث يؤدي مستشاروها اليمين القانونية أمام البرلمان، وذلك خلال جلسته العامة التي عقدها أمس الثلاثاء.

وأضاف الناطق الرسمي باسم مجلس النواب المجلس، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن المجلس اعتمد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب بتعيين مستشارين بالمحكمة العليا.

وتابع أن الجلسة شملت أيضا مناقشة الانسداد السياسي وسُبل دعم المسار الدستوري، وكذلك مناقشة مشروع القانون المُوحد للمرتبات للعاملين بالدولة وقرر المجلس إعادته للجنة المالية بالمجلس لتضمين المؤسسات السيادية بمشروع القانون ومشاركة الضمان الاجتماعي بالرأي في مشروع القانون.

وأوضح أن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تأخر ورود تقارير الأجهزة الرقابية لمجلس النواب.