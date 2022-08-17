ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 August, 2022

بحث سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، مع سفير الإمارات لدى ليبيا، محمد علي الشامسي، الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في ليبيا.

وقال نورلاند عبر حساب السفارة على موقع تويتر، إنه قدم إلى السفير الإماراتي شكره على على الدور الذي تلعبه الإمارات في مجلس الأمن الدولي ومشاركاتها مع القادة الليبيين الرئيسيين لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

و كان السفير الأميركي، أكد خلال لقاء جمعه بعضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إن بلاده تحث حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.