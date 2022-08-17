النائب العام يكشف عن عمليات تزوير خطيرة تضمنت جوازات سفر وبطاقات انتخابية

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كشف النائب العام الصديق الصور، اليوم الأربعاء، إيقاف 48 ألف رقم وطني منحت لغير الليبيين، مشيرًا إلى أن التحقيق يجري بشأن الآثار المترتبة على ذلك.

وقال الصور، إن عدد المواطنين الليبيين وصل إلى 8 ملايين و370 ألف بحسب مصلحة الأحوال المدنية.

وذكر، أنه تم رصد 15 ألف بطاقة انتخابية مزورة إبان انتخابات المؤتمر الوطني في 2012.

كما ذكر، رصد 3829 بطاقة انتخابية مزورة في الانتخابات التي كانت من المفترض أن تجرى نهاية العام الماضي.

ولفت الصور، إلى أنه تم رصد 23 ألف مستفيد من منحة علاوة الأبناء بقيمة تجاوزت 7 ملايين دينار خلال 3 أشهر فقط غير مقيدين بمنظومة الأحوال المدنية.

وأكد الصور، رصد استخراج جوازات سفر الكترونية لـ 4,542,486 مليون جواز سفر اتضح وجود 17,643 جواز سفر صادر برقم وطني غير موجود لقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.