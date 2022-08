عميد بلدية زلة: نعاني من انقطاع الكهرباء ونقص الأدوية

ليبيا – أكد عميد بلدية زلة علي عبد الجليل أن أزمة الكهرباء ما زالت مستمرة، والتيار الكهربائي ينقطع مرتين في اليوم.

عبد الجليل نوه في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء إلى أن الأدوية في المستشفيات شبه معدومة، وجهاز الكلى كان متوقفًا منذ فترة وتم تصليحه منذ يومين.

ونبه إلى أن إمكانيات مستشفى القروي في البلدية ضعيفة جدًا، ولا توجد غرفة عمليات ولادة قيصرية في المستشفيات وجميع حالات الولادة يتم تحويلها إلى مستشفى العافية في الجفرة؛ بسبب عدم وجود أخصائي نساء وتوليد.

وأضاف: “مشكلة الوقود تحل فترة وتعود كما كانت في السابق، وهناك نقص وازدحام من قبل المواطنين على غاز الطهي و400 أسطوانة فقط تأتي في الأسبوع”.

عبدالجليل أكد أن السيولة غير متوفرة بشكل منتظم،مشيرًا إلى أنهم لا يملكون ماكينات سحب في المصارف، مضيفًا أنهم بدؤوا في صيانة الطريق زلة ودان بجهود ذاتية وأعمال تطوعية.

