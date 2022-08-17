بعضوية عادل جمعة.. الدبيبة يكلف مصطفى المانع رئيسا للجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي  

أصدر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة تأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي.

وكلف الدبيبة في قراره رقم 319 لسنة 2022 مصطفى محمد المانع رئيسا للجنة التي تضم في عضويتها أحمد عمر الهادي وعادل جمعة وعمر كتي ووجدي البكباك وعبد الحكيم الواعر ورضا قرقاب وعبد المجيد إبراهيم عبد الكريم ومدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية إضافة إلى المهدي بلقاسم عضوا ومقررا.

وبحسب القرار الذي طالعته “الساعة 24″، فإن اللجنة تعمل على المستويين الوطني والإقليمي للتعجيل بانطلاق عمل البنك، وتكون مهمتها التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل ليبيا لتوحيد وجهات النظر حول دعم البنك، والعمل مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لتقديم تقارير مراحل الإنجاز لتفعيل عمل البنك إلى نقطة اتصال قمة رؤساء الاتحاد الأفريقي المعني بالمؤسسات المالية (رئيس جمهورية غانا) وذلك لغرض إحاطة اجتماعات مؤتمر القمة بتقدم الإنجاز في كل مرحلة من مراحل البنك وذلك بعد عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء.

كما تشمل مهام اللجنة التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزارة الخارجية لتشكيل لجنة رفيعة المستوى بين ليبيا والاتحاد الأفريقي لغرض العمل على زيادة عدد الدول الموقعة والمصادقة على البروتوكول والنظام الأساسي للبنك، بالإضافة إلى العمل مع اللجنة المشتركة على وضع تصور للهيكل التنظيمي للبنك وكذلك خطة عمل التفعيل لمدة 5 سنوات وعرضها على المستويات المعنية لاعتمادها، وكذلك تقديم المقترحات المتعلقة بمراجعة الوثائق التأسيسية للبنك ورأس ماله وآلية عمله.