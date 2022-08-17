المنفي يبحث إمكانية عودة مهجري مرزق

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء، أوضاع مهجري مرزق، ومدى إمكانية عودتهم لمدينتهم، في إطار مشروع المصالحة الوطنية، الذي يتبناه المجلس.

جاء ذلك خلال لقاء بديوان المجلس الرئاسي، مع ممثلين عن المجلس التسييري لبلدية مرزق، وعدد من أعيان وحكماء المدينة، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

– اجتماع حكومي يبحث عوائق عودة مهجري مرزق إلى مدينتهم

وأفاد البيان بأن اللقاء استعرض سبل دعم المجلس التسييري للمدينة، من أجل مساعدته في تقديم المساعدات اللازمة للمهجرين والنازحين، في كافة المناطق والمدن.