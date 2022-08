سميو يناشد حكومة الدبيبة بالتدخل لتوريد التطعيمات الروتينية وتطعيمات المدراس

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط إن المركز لا يزال ينتظر موافقة مصرف ليبيا المركزي على فتح اعتمادات لتوريد التطعيمات الروتينية وتطعيمات المدارس بعد نفاد كل الكميات من مخازن الإمداد الطبي.

سميو وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء ناشد الحكومة بالتدخل، والمصرف المركزي، بعد موافقة الجهات الرقابية الأخرى، بفتح اعتمادات للشركات،قائلاً:” ننتظر تدخل الجهات العليا”

وأضاف :” ننتظر وصول شحنات من لقاح الفايزر المفترض وصولها خلال هذا الشهر، ولدينا مخزون كاف من لقاح السينوفارم بصلاحية طويلة”.

