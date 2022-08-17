القطراني يؤكد لعميد بلدية جالو على ضرورة دعم البلدية

التقى نائب رئيس الوزراء علي القطراني، الأربعاء بمكتبه بمدينة بنغازي، عميد بلدية جالو عبد الباسط بازاما .
واطلع بازاما، القطراني على سير عمل البلدية ، والخدمات المتواصلة التي تقدمها دون توقف ، مشيرا إلى الموقع الجغرافي الذي تتمتع به بلدية جالو وما يحتويه من ثروات في مقدمتها النفط والغاز، وإلى ضرورة استفادة البلدية منها في مجال التنمية المستدامة، كما تطرق اللقاء لاحتياجات مستشفيات بلدية جالو وتوفير مضخات لإبار مياه الشرب.
القطراني، أكد خلال اللقاء على ضرورة دعم بلدية جالو وتقديم كل التسهيلات اللازمة حتى تتمكن من تقديم كافة خدماتها بالشكل المطلوب لأهالي جالو، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية .
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