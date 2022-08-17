الواحة للنفط: بدء التشغيل التجريبي لحقل الظهرة بعد 7 سنوات من التعطيل

أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم الأربعاء، عن بدء التجارب التشغيلية لحقل الظهرة بالمحطة PL5-1 و المحطة الرئيسية والمحطة PL7-2 خلال الأسبوع القادم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل من 8 إلى 10 الاف برميل قبل إنتهاء السنة الحالية 2022م.

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أن الحقل تعرض للتخريب والتدمير شبه التام على أيدي الجماعات الإرهابية سنة 2015 م، حيث تأتي عملية التشغيل بعد 7 سنوات من التعطيل.

وقدمت الشركة الشكر لفريق إعادة تأهيل و تطوير حقول الإمتياز 32 و المكون من جميع إدارات الشركة( الهندسة ، العمليات، الخدمات، المواد، هندسة الإنتاج و المكامن و الإستكشاف والصحة والسلامة وحماية البيئة)، لافتة الى أنهم تمكنوا من إعادة الحياة للحقل في ظروف أمنية وحياتية صعبة و بإمكانيات شبه معدومة نظرا لشح الموارد المالية والميزانيات خلال السنوات الماضية.

كما قدمت الشكر لأفراد حرس المنشات النفطية (سرية حماية حقل الظهرة) للدورهم في توفير الأمن و الحماية اللازمة لمستخدمي الشركة أثناء تأدية أعمال الصيانة و إعادة تأهيل الحقل للعودة للإنتاج.