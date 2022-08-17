ندوة برعاية المجلس الرئاسي: «مصراتة وتاورغاء» تجربة مهمة لـ«المصالحة الوطنية»

استعرض المشاركون في ندوة «مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية» التي استضافتها الجامعة الأسمرية الإسلامية بمدينة زليتن صباح اليوم الاربعاء تجارب الدول التي سبقت ليبيا في مضمار المصالحة الوطنية، مشيرين إلى نجاح المصالحة بين مصراتة وتاورغاء.

وأكد المشاركون في الندوة التي رعاها المجلس الرئاسي، باشراف نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي أنه «لا استقرار لليبيا، دون مصالحة مجتمعية تتوفر فيها الإرادة الوطنية الصادقة».

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وفي يونيو 2018، جرت مراسم توقيع ميثاق الصلح الاجتماعي بين مصراتة وتاورغاء الليبية، بمجمع الحديد والصلب بمدينة مصراتة، لينهيان 7 سنوات من القتال الدام.

أهمية مشروع المصالحة الوطنية

وأكد مديرو الندوة في كلماتهم أهمية مشروع المصالحة الوطنية والجهود التي بذلها المسؤولون في المجلس الرئاسي، والجهات المعنية بوضعه من أولى اهتماماته، لمساهمته في تحقيق السلام، بجمع النخب من الأكاديميين، وأصحاب التجربة للاستفادة من خبرتهم، والحوار معهم في عدد من المسارات، تمكنها من أداء مهامها لتحقيق أهدافها من أجل استقرار ليبيا.

وأكد الحضور اطلاعهم على الرؤية التي اتسمت بالشمولية والعمق، وأشادوا بجهود المجلس الرئاسي في هذا الجانب من أجل مصالحة وطنية شاملة يشارك فيها كل الليبيين لتحقيق الاستقرار في البلاد، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

شارك في الندوة مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، ونخبة من أساتذة القانون بالجامعات الليبية، وبحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي زليتن، وأعضاء هيئة التدريس من جامعات كل من الأسمرية، المرقب، بني وليد، الزيتونة، والمعنيون بملف المصالحة الوطنية مدن زليتن، الخمس، ترهونة.

في سبتمبرالعام الماضي، أطلق رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مشروع «المصالحة الوطنية» الشاملة في ليبيا، وقال وقال المنفي بهذه المناسبة «عقدنا العزم على تدشين هذه المبادرة الجادة في مصالحة وطنية شاملة لكافة أطياف الشعب ونطلق رؤيتنا لتحقيق المصالحة الوطنية تنفيذا للعدالة وصون الحريات».

من ندوة مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية استضافتها الجامعة الأسمرية الإسلامية بمدينة زليتن، 17 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)

من ندوة مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية استضافتها الجامعة الأسمرية الإسلامية بمدينة زليتن، 17 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)