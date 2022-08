ليبيا – التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء.

وجرى لقاء أردوغان والمشري في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، بحسب مراسل قناة “الأناضول” التركية.

