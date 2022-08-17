ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مزارع وإستراحات في الطلحية

قالت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، إن مركز شرطة النواقية ألقر القبض على ثلاثة أشخاص على متن مركبة آلية سرقوا مزارع وإستراحات بمنطقة الطلحية.

وأشارت المديرية في بيان إلى اشتباه أعضاء التحريات بالمركز بمركبة آلية (هيونداي أنترا خضراء اللون)، وجرى استيقافها على متنها ثلاثة أشخاص».

اعترافات المتهمين بالسرقة في الطلحية

وبينت التحقيقات التي أجراها المركز أن المتهمين (ف.أ.ف) من مواليد 2004، و(ف.ف.م) من مواليد 2004، و (أ.ع.أ) من مواليد 2004 إعترفوا بسرقهم لعدة مزارع وإستراحات بمنطقة الطلحية.

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وأقر المتهمون، وفق البيان، ببيع مسروقات من مادة الألمونيوم إلى أحد مواقع بيع الخردة بمنطقة القوارشة، وجرى إستدعاء العمال الموجودين في الموقع وإحضار المسروقات، لشراء العمال أشياء مجهولة المصدر وأحيلوا جميعا إلى النيابة العامة.

سيارة جرة ضبط المتهمين على متنها. (مديرية أمن بنغازي)