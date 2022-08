مختار ودبرز يبحثان مع السايح مدى جاهزية المفوضية واستعدادها لإجراء العملية الانتخابية

ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري نجي مختار رفقة مقرر المجلس بلقاسم دبرز وعددٍ من أعضاء المجلس، رئيسَ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المكلف عماد السائح اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة مدى جاهزية المفوضية واستعدادها لإجراء العملية الانتخابية المتعثرة بالبلاد في ظل قوانين توافقية.

