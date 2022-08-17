أعضاء هيئة السلامة الوطنية بأجدابيا يعلقون العمل ويحملون الملقيطة مسؤولية تسوية أوضاعهم

أعلن أعضاء فرع هيئة السلامة الوطنية في أجدابيا تعليق العمل إلى حين الاستجابة لمطالبهم

واستنكر أعضاء الهيئة، في بيان لهم، التجاهل المستمر لمطالبهم المشروعة من قبل رئاسة الهيئة في طرابلس على مدار سنوات وذلك رغم عديد المخاطبات.

وأشار أعضاء الهيئة إلى حرمانهم من الترقيات منذ العام 2012 رغم تفانيهم في خدمة الوطن، بالإضافة إلى مسألة إيقاف رواتب بعض المنتسبين رغم ما يتكبدونه من مشاق ومعاناة تصل إلى تعبئة وقود سيارات الهيئة من أموالهم الخاصة.

وحمل البيان رئيس ونائب ديوان رئاسة هيئة السلامة في طرابلس المسؤولية حيث طالبوا بتسوية أوضاعهم الوظيفية.

الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، كلّف شقيق عضو ملتقى الحوار عبد المجيد الملقيطة، آمر لواء القعقاع سابقا “عثمان المليقطة برئاسة هيئة السلامة الوطنية.