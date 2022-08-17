شاهد في «وسط الخبر»: مؤتمر النائب العام.. ما وراء الأرقام

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على تفاصيل المؤتمر الصحفي للنائب العام المستشار الصديق الصور، الذي تحدث لأول مرة منذ سنوات عن وقائع فساد بالجملة، في عدة قطاعات بالدولة، وهي المعلومات التي كشفت عن عيوب بنيوية في أجهزة الدولة، خاصة الشرطية.

من الأرقام الوطنية إلى منح أرباب الأسر ومنظومة الناخبين ومنظومة الرواتب، فتح النائب العام خزينة المعلومات التي توصلت إليها النيابة العامة بشأن عمليات التزوير والفساد، وهي القضايا التي انتهت بحبس بعض المتهمين وملاحقة آخرين.

– الصور: غلق 232 مخبزا في ليبيا.. وحبس 411 من ملاكها

– الصور: نحو 88 ألف رقم وطني غير صحيح استفاد من 208 ملايين دينار

– الصور: نحو 29 ألف شخص استفادوا الملايين من منحة أرباب الأسر بالتزوير

هل بعث المؤتمر الصحفي رسالة طمأنة للرأي العام بشأن محاسبة الفاسدين، وما الخطوات القادمة، وهل يرتعد من لا يزال يفكر في التزوير، وكيف يمكن معالجة الخلل البنيوي في أجهزة الدولة؟ وهي الأسئلة التي دار حولها نقاش الحلقة مع كل من: المحامي سامي الأطرش، والمحلل السياسي فيصل أبو الرايقة، والناشط السياسي جمال الفلاح.